سون يقترب من صلاح في صراع هدافي بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

سجَّل الكوري الجنوبي سونج هيونج مين، لاعب توتنهام، ثلاثة أهداف في شباك مضيفه أستون فيلا في المباراة المقامة ضمن منافسات الأسبوع الـ32 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقاد سون فريقه توتنهام للفوز على أستون فيلا برباعية نظيفة على ملعب "فيلا بارك"، ليعزز السبيرز احتلاله المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز رافعا رصيده إلى 57 نقطة.

وبهذا الهاتريك، رفع سون هيونج مين رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليقترب من الدولي المصري محمد صلاح متصدر ترتيب الهدافين وفي جعبته 20 هدفا.

وتوقف رصيد محمد صلاح في آخر جولتين عند 20 هدفا في صدارة الهدافين، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد خلال آخر أربع جولات بالمسابقة وجاء من ركلة جزاء أمام برايتون.

وبات سون اللاعب أكثر تسجيلا للأهداف في بريميرليج هذا الموسم دون احتساب ركلات الجزاء حيث أحرز جميع أهدافه الـ17 من لعب مفتوح، ويليه صلاح برصيد 15 هدفا.

ويسعى محمد صلاح للاحتفاظ بصدارة الهدافين مع تبقي 8 جولات على نهاية نسخة الموسم الجاري، حيث يأمل النجم المصري في الفوز بالحذاء الذهبي في بريميرليج للمرة الثالثة

ترتيب هدافي بريميرليج هذا الموسم:

محمد صلاح - 20 هدفا

سونج هيونج مين - 17 هدفا

ديوجو جوتا - 14 هدفا

ساديو ماني - 12 هدفا

هاري كين - 12 هدفا

كريستيانو رونالدو - 12 هدفا

ترتيب هدافي بريميرليج بدون ركلات جزاء:

سون هيونج مين - 17 هدفا

محمد صلاح - 15 هدفا

ديوجو جوتا - 14 هدفا

ساديو ماني - 12 هدفا

هاري كين - 10 أهداف

كيفن دي بروين - 10 أهداف

جيمي فاردي - 10 أهداف

كريستيانو رونالدو - 10 أهداف