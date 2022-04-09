"5 تغييرات".. موسيماني يُعلن تشكيل الأهلي لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وعبد الحكيم طه

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة المصري التي ستقام مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من مسابقة دوري we المصري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، بينما يقع المصري في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وأجرى موسيماني 5 تغييرات في تشكيل الأهلي عن المباراة الماضية أمام فريق الاتحاد السكندري.

وعاد كل من محمد عبد المنعم، علي معلول، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف إلى تشكيل الأهلي الأساسي، بعد غيابهم عن التشكيل الأساسي أمام الاتحاد في المباراة الماضية.

ويتكون تشكيل الأهلي لمواجهة المصري من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط: لويس ميكسيوني - أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد شريف - بيرسي تاو.