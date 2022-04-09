تشكيل الزمالك.. زيزو يعود أمام مصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة مصر للمقاصة في الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي ، محمد عبد الغني، محمود علاء، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 28 نقطة، فيما يأتي مصر للمقاصة في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.