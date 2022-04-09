"آنا رجل مسؤول".. آخر تصريحات هدهود قبل قرار الاستقالة من الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تقدم مصطفى هدهود استقالته من منصبه كنائب لرئيس نادي الزمالك، عقب أزمة توزيع الميداليات أثناء مراسم تتويج فريق سبورتنج ببطولة كأس مصر لكرة اليد.

وحدثت الأزمة مساء أمس الجمعة خلال مراسم تسليم فريق سبورتنج ميداليات التتويج ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة (33-30).

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" مساء السبت، أن هدهود تقدم باستقالته من مجلس إدارة الزمالك، خلال الاجتماع الطارئ الذي أعلن عنه مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

وكان هدود كشف في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم السبت، كواليس الأزمة، قائلاً: "وجدت هذه الميدالية بين الميداليات الذهبية، وقررت أضع هذه الميدالية معي حتى أسلمها لفريق الزمالك".

وتابع :"كنت أسلم الميداليات الذهبية لفريق سبورتنج، أنا رجل مسؤول".

وأكمل :"حصلت على ميدالية فضية وليست ذهبية، واتكلمت مع محمد أمين، رئيس اتحاد اليد ووافق، عشان فيه زيادة في الميداليات، روحوا اسألوا محمد أمين، أنا معرفش حاجة عن المؤتمر ومحدش كلمني من نادي الزمالك".

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن عن عقد جلسة طارئة عصر اليوم السبت، مع أعضاء مجلس الإدارة بعد موقف نائب رئيس النادي مصطفى هدهود، قبل أن يخرج رئيس القلعة البيضاء مرة أخرى ليؤكد أنه سيعلن عن تفاصيل الجلسة عقب نهاية فرق الكرة والسلة والطائرة مبارياتهم اليوم حفاظًا على استقرار النادي. طالع التفاصيل