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أتلتيكو مدريد يسقط أمام ريال مايوركا

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
أسقط ريال مايوركا ضيفه حامل اللقب أتلتيكو مدريد 1-0، اليوم السبت ضمن المرحلة 31 من لكرة القدم.
 
ودون على الهدف الوحيد الكوسوفي فيدات موريكي من ركلة جزاء 68.
 
بهذه الخسارة الثامنة هذا الموسم، تجمد رصيد فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني عند النقطة 57 في المركز الرابع، بينما صار رصيد مايوركا 29 نقطة في المركز السابع عشر.
 
وتنتظر الروخي بلانكوس مهمة عسيرة يوم الثلاثاء القادم حين يواجه مانشستر سيتي ضمن إياب ربع نهائي بعد الخسارة ذهاباً 1-0 في ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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