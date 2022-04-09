تشيلسي ينتصر بسداسية على ساوثهامبتون وأرسنال يسقط أمام برايتون

حقق تشيلسي انتصاراً كاسحاً على مستضيفه ساوثهامبتون 6-0، ضمن المرحلة 32 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم السبت.



بعد خسارة قاسية على أرضه ضد ريال مدريد الإسباني ومدوية أمام برينتفورد، صب تشيلسي جام غضبه على مضيفه ساوثهامبتون، ليعزز مركزه الثالث ويقترب من ضمان بلوغ دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فيما تعثر كل من أرسنال ومانشستر يونايتد في معركة المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية الأم.



وسجل لتشيلسي كل من ماركوس ألونسو (8)، مايسون ماونت (16 و54)، والألمانيين تيمو فيرنر (22 و49) وكاي هافيرتس (31).



ورغم أن المهمة تبدو صعبة، إلا أن بطل أوروبا يمني النفس بقلب الأمور في العاصمة الإسبانية الثلاثاء عندما يحل على ريال مدريد، لاسيما بعد إلغاء قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار هذا الموسم.



ورفع تشيلسي رصيده إلى 62 نقطة، أما ساوثهامبتون ففي المركز 13 برصيد 36.



برايتون يخطف النقاط



وفي مباراة أخرى عاد برايتون بفوز غالٍ من أرض مستضيفه أرسنال 2-1 اليوم السبت.



فبعد سلسلة نتائج مميزة، عاد "المدفعجية" إلى نتائجه السيئة ومنيوا بالهزيمة الثالثة في الدوري في آخر أربع مباريات.



وتجمد رصيد أرسنال عند النقطة 54 من 30 مباراة، في المركز الخامس.



وافتتح البلجيكي لياندرو تروسار غير المراقب التسجيل لبرايتون بتسديدة من داخل المنطقة (28).



وظن فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا أنه عادل النتيجة عندما تابع البرازيلي غابريال مارتينيلي الكرة برأسه من مسافة قريبة إثر تمريرة رأسية من مواطنه غابريال، إلا أن الهدف ألغي بداعي التسلل على الأول بعد مراجعة مطوّلة لحكم الفيديو المساعد "في ايه آر".



وضاعف إينوك مويبو من زامبيا النتيجة بهدف رائع عندما رفع الإكوادوري مويزيس اييسيدو الكرة، تابعها زميله منخفضة "على الطاير" من على مشارف المنطقة بيمناه في أسفل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس آرون رامسدايل (66).



وقلص النرويجي مارتن أوديغارد الفارق بتسديدة بعيدة المدى بيسراه ارتدت من أحد اللاعبين لتتابع طريقها وتسقط في أعلى الزاوية اليمنى (89).



وحرم الحارس الإسباني روبرت سانشيس أرسنال من هدف تعادل محقق في الوقت بدل الضائع بتصدٍ رائع لرأسية قوية من إيدي نكيتا (90+5).



وفاز ليدز يونايتد بثلاثية نظيفة على مضيفه واتفورد ليبقى من دون هزيمة في آخر أربع مباريات (3 انتصارات وتعادل) على بعد تسع نقاط من بيرنلي، صاحب أول مراكز الهبوط، لكن الاخير لعب ثلاث مباريات أقل.



(بي إن سبورت)

