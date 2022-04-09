الامارات | الدراج الهولندي فيدر يدخل غيبوبة إثر تصادم خطير

شكرا لقرائتكم خبر عن الدراج الهولندي فيدر يدخل غيبوبة إثر تصادم خطير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل الدراج المحترف الهولندي ميلان فيدر، زميل البطل الأولمبي بريموز روجليتش بفريق جامبو-فيسما، في غيبوبة مستحثة طبيا إثر تعرضه لتصادم خطير خلال سباق "طواف إقليم الباسك" للدراجات، أمس. وجاء ذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الإسبانية اليوم السبت، نقلا عن الفريق والمستشفى الذي يرقد فيه فيدر.

وتعرض فيدر للتصادم على منحدر خلال المرحلة الخامسة من السباق واندفع فوق حاجز. وذكرت وسائل إعلام إسبانية وهولندية أن فيدر تعرض لإصابات على مستوى الشرايين وخضع لجراحة عاجلة في مستشفى بالقرب من بيلباو. كذلك أصيب الدراج بكسر في الترقوة وإصابات في الكتف والفقرات وغيرها، حسب ما أعلنه المستشفى.

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