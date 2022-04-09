كريستيانو رونالدو يحطم هاتف مشجع إيفرتون بعد خسارة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تحطيم هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون أثناء خروجه من ملعب "جوديسون بارك"، وذلك بعد خسارة فريقه بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

زتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرونالدو أثناء خروجه من ملعب المباراة، حيث كان أحد المشجعين يصور "الدون"، ليضرب البرتغالي الهاتف بيده ويسقط على الأرض، حيث ظهر غاضبًا للغاية عقب اللقاء.

وخلال المباراة التي لعبها كأساسي وحتى النهاية، لعب المهاجم البرتغالي 30 تمريرة، ووصلت دقة تمريره إلى 80%، وقام بالتحامين ناجحين و5 التحامات غير ناجحة، ولم يحاول افتكاك أو قطع الكرة، وتصدى لكرة واحدة فقط.

وأما من الناحية الهجومية فقد سدد كريستيانو رونالدو كرة واحدة فقط وكانت على المرمى، ولم يصنع سوى فرصة وحيدة ووقع في التسلل مرة.

وأحرز هدف إيفرتون الوحيد اللاعب أنتوني جوردون فى الدقيقة 27 من الشوط الأول من تسديدة قوية غيرت اتجاهها ولم يستطع دى خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد اللحاق بالكرة.

وبتلك النتيجة يتجمد رصيد مانشستر يونايتد عن 51 نقطة محتلا المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما قفز إيفرتون للمركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.