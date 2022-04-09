استقالة نائب رئيس الزمالك من منصبه على خلفية أزمة تسليم ميداليات نهائي كاس مصر لكرة اليد



الشارقة - اميمة ياسر - تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك باستقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.



وكان مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد دعا المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود، نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.



ونشبت أزمة بشأن حصول هدهود على ميدالية ذهبية عقب مباراة الزمالك أمام سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة اليد، والتي خسرها الأبيض

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك دعا المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم لإتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود نائب رئيس النادي أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب إنتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر في كرة اليد .

وكان مصطفى هدهود، ظهر في لقطة تليفزيونية عقب مباراة الزمالك وسبورتنج في نهائي كأس اليد، أمس الجمعة، حصل خلالها على ميدالية، أشار البعض إلى أنها ذهبية، ما دفع المجلس الأبيض لعقد اجتماع طارئ لبحث مصيره.

وعلق مصطفى هدهود، لـ«الوطن سبورت»، على ما تردد حول حصوله على ميدالية ذهبية خلال مراسم تتويج سبورتنج بلقب كأس مصر مؤكدا أن الميدالية التي حصل عليها فضية، وهي نفس الميداليات التي حصل عليها الفريق بعد تحقيق وصافة الكأس.

وأضاف: «تبقت ميداليات فضية عقب انتهاء مراسم التتويج للاعبي الزمالك، فحصلت على موافقة محمد الأمين رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالحصول على ميدالية، لمنحها لمجلس إدارة الزمالك وليس للاحتفاظ بها، ما سأقوم بتوضيحه لرئيس النادي مرتضى منصور.

واختتم مصطفى هدهود، تصريحاته: «لم يخاطبني مجلس إدارة الزمالك بعقد اجتماع طارئ».



وخسر فريق اليد نهائي كأس مصر أمام فريق سبورتنج مساء الأمس بنتيجة 33 - 30.