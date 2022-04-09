شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة أفريقيا لكرة السلة بصالة حسن مصطفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت التصفيات الأفريقية bal التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر، حفل افتتاح مميز للغاية شهد حالة من الصخب والاهتمام الكبير بالبطولة.

ويواجه الزمالك مع كوبرا السودانى فى أولى مبارياته بالبطولة، على أن تقام باقى مبارياته أيام 12 و15 و16 و19 أبريل الجارى.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الإنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، حيث توج الفريق باللقب فى النسخة الماضية التى أقيمت برواندا، وشارك فى بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كل من "أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.