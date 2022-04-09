شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: مباراة بيراميدز كانت الاختبار الأول لـ فيريرا.. وطريقة اللعب سيكون لها ضحايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك وبيراميدز الماضية كانت الاختبار الأول للبرتغالى فيريرا، وأنا مع الطريقة التي يحقق بها الزمالك الانتصارات، لأنه أخذ فترة أسبوعين مع الفريق.

وقال حازم إمام خلال تصريحاته للاستوديو التحليلى في قناة أون تايم سبورتس 2: "فيريرا ما زال يستكشف اللاعبين ومعالم الفرقة والمباريات الماضية كانت عبارة عن تجارب، واعتبر أن مواجهة بيراميدز الاختبار الأول له بعد الإجازة لمدة أسبوعين".

وأضاف حازم إمام: "أنا مع الطريقة التي يكسب بها الفريق، وطريقة 4/3/3 كويسة جدا ولكن سيكون لها ضحايا كتير مثل يوسف أوباما لأنها لا تعتمد على صانع ألعاب، وأكيد سيتم توظيفه بشكل آخر، مثلما يحدث مع أفشة في الأهلى".

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد وحازم إمام و حسام عبد المجيد وإسلام جابر ومحمد أشرف "روقا" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" و رزاق سيسيه

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.