شكرا لقرائتكم خبر عن السعيد ولاكاى يقودان هجوم بيراميدز أمام غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة غزل المحلة، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

المهدي سليمان في حراسة المرمى

خط الظهر: أحمد توفيق، أسامة جلال، علي جبر، حسين السيد.

خط الوسط: هشام محمد، محمد صادق، إسلام عيسى، إيرك تراوري، عبد الله السعيد.

الهجوم: فخري لاكاي.

ويسعى بيراميدز لتصحيح الأوضاع بعد الخسارة التي تعرض لها أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتجمد رصيده عند 26 نقطة ويتراجع إلى المركز الثالث، حيث لعب الفريق السماوي منذ بداية الموسم 12 مباراة فاز فى 8 مباريات في حين تعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

وفى المقابل، يأمل غزل المحلة فى تحقيق الفوز وتحسين أوضاعه فى الدوري، حيث يمتلك فى جعبته 13 نقطة فى المركز الرابع عشر، وكان قد تعادل سلبيا في المباراة الماضية أمام فيوتشر إف سي، وتعتبر مواجهة بيراميدز فرصة كبيرة للعودة إلى نغمة الانتصارات.

من جهته طالب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي بيراميدز، لاعبيه بمواصلة القتال لاستعادة المركز الثاني، بعدما نجح الزمالك فى الحصول على ثلاث نقاط منه فى المواجهة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، كما أن الفوز يضع الفريق فى دائرة المنافسة بقوة مع القطبين، حيث يتواجد الزمالك في وصافة الدوري المصري الممتاز، بينما يتصدر الترتيب النادى الأهلي برصيد 31 نقطة.