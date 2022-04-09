شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل المصري ضد الأهلي.. مرعى وجريندو يقودان الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معين الشعباني المدير الفني لفريق المصري قائمة فريقه التي ستواجه الأهلي مساء اليوم السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر مسابقة الدوري.

ويتكون تشكيل المصري من، أحمد مسعود في حراسة المرمى، كريم العراقي وياسر حامد وهيثم لعيوني وأحمد شديد قناوي في الدفاع، فريد شوقي وعمرو موسى والياس الجلاصي في الوسط ومحمد جريندو وحسن علي وعمرو مرعي في الهجوم.

وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة المصري المقرر لها في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،السبت،بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، عمرو السولية، آليو ديانج، كريم فؤاد، على معلول، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة، ميكيسوني ومحمد شريف.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8 .

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.