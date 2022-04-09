شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تحول مراكز التعليم المدنى إلى مراكز "الابتكار الشبابي والتعلم" بمختلف المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي عن تحويل مُسمى مراكز التعليم المدني بمختلف المحافظات التابعة للإدارة المركزية للمدن الشبابية بالوزارة؛ لتحمل اسم مراكز "الابتكار الشبابي والتعلم " سعياً لخلق مساحات للابتكار والتعلم وتنمية المهارات لدى النشء والشباب، والاستثمار الأمثل في طاقات الشباب وفق توجيهات القيادة السياسية.

يأتى ذلك بهدف تقديم الخدمات والمساحات التفاعلية لتنفيذ الأنشطة والفعاليات المركزية بمراكز الشباب المحيطة، وتقدم التعلم في ستة مسارات تدعم من خلالها مركز مصر على مؤشر الابتكار العالمي، تتمثل فى "ريادة الاعمال، العلوم والاختراع، الثقافة والفنون، والتكنولوجيا، والرياضة والالعاب، بالإضافة الى المصريات والتراث".

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن هذا التطوير جاء كناتج لإدراك حقيقي بضرورة الاستثمار في الشباب، ولأهمية الدور الفعال الذي يلعبه الشباب في الابتكار وايجاد الحلول التي تدعم المناخ الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطوير مراكز التعليم المدني علي مستوي الجمهورية وتحويلها إلي مراكز ابتكار شبابي وتعلم، وجذب الشباب لاستفادة من كافة الخدمات المقدمة بها.