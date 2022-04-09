شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصل ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي المصري منذ قليل ملعب برج العرب لمواجهة فريق الأهلي في التاسعة والنصف من مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للمصري بقيادة المدرب التونسي معين الشعباني بمُعاينة أرض الملعب فور وصول حافلة المصري ملعب برج العرب قبل بدء عملية الإحماء والاستعداد لخوض اللقاء الهام.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويدخل الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات ليضرب موعدا مع الرجاء المغربى في دور الثمانية.

وعلى نفس الوتيرة تأهل المصرى البورسعيدى لربع نهائي بطولة الكونفدرالية وضرب موعدا مع نهضة بركان المغربى.