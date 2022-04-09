شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب برج العرب استعدادا لمواجهة المصري فى الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي ملعب برج العرب لمواجهة المصرى البورسعيدى فى المباراة المحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، بمُعاينة أرض الملعب فور وصول حافلة الأهلي ملعب برج العرب قبل بدء عملية الإحماء والاستعداد لخوض اللقاء المرتقب.



وصول الاهلي 1



وصول الاهلي



الاهلي



وصول الاهلي 1



وصول الاهلي

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله ميكيسونى في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما شهد آخر ظهور للمصرى البورسعيدى بالدوري خسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد بالجولة 12 للمسابقة.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8 .

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويدخل الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في دور الثمانية.

وعلى نفس الوتيرة تأهل المصرى البورسعيدى لربع نهائي بطولة الكونفدرالية وضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى.