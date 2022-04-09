شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الزمالك يعلن موقف هدهود بشكل رسمى عقب مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، الإعلان رسميًا عن مصير الاستقالة التي تقدم بها مصطفى هدهود نائب رئيس النادي، عقب المباريات الثلاثة التى تخوضها الفرق الرياضية في النادي اليوم.

وجاء نص البيان الذي نشره المستشار مرتضى منصور علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":

إلى أعضاء الجمعية العمومية المحترمين وإلى جماهير الزمالك العظيمة .

لن يعلن قرار مجلس الإدارة بشأن الدكتور مصطفى هدهود إلا عقب نهاية المباريات الثلاثة التي ستقام الليلة والمباريات هي:

مباراة كرة القدم في الدوري .

مباراة كرة السلة في البطولة الأفريقية .

مباراة الكرة الطائرة في كأس مصر .

حفاظًا على توفير المناخ الهادئ لهذه الفرق .

أدعو جميعًا معي الله أن يوفق أبناؤنا في هذه المباريات .

وسيذاع فيديو صوت وصورة بالقرار عقب نهاية آخر مباراة.



مرتضي منصور

وكان الخليج 365 قد انفرد بخبر استقالة مصطفى هدهود من منصبه اليوم خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

وكان مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد دعا المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود، نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.