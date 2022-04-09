الامارات | رد صادم من محمد صلاح لصحفي انجليزي سأله عن ليفربول (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رد صادم من محمد صلاح لصحفي انجليزي سأله عن ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد هداف الدوري الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح بشكل صادم على صحفي انجليزي سأله عن تجديد تعاقده مع ناديه وهل سيستمر مع ليفربول أم لا، حيث رفض محمد صلاح الحديث عن هذا الموضوع حالياً بسبب موقف فريقه في الموسم والمنافسة في ثلاثة جبهات أهمها بطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا.

وأجرى محمد صلاح، حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، قبل مباراة مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي وعند الحديث عن تجديد تعاقده مع فريق ليفربول قال صلاح: " لا يوجد الكثير لقوله عن تعاقدي مع ليفربول، لكن ما يمكنني قوله أن هناك العديد من الأمور التي لا يعرف عنها أحد أي شيء، لا يمكن التحدث عن وضعي الحالي، نحن نمر بأهم فترة للفريق، وبالتالي يجب فقط الحديث عن الفريق والتركيز على ما هو قادم، هذا أهم شيء".

ويخوض فريق ليفربول أهم مباراة له في الموسم الحالي عندما يقابل مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لحسم صدارة بطولة الدوري مع العلم أن الفريقين تعادلا في مباراة الدور الأول، ويعاني محمد صلاح فترة صعبة مع الفريق خاصة بعد الخسارة مع المنتخب المصري في المباراة المؤهلة لتصفيات كأس العالم أمام السنغال.

وأضاف هداف الدوري الإنجليزي: "هذا كل ما يمكنني قوله، نأمل أن نتمتع بالإيجابية بصورة أكبر، وسنرى ما سيحدث، لا يمكنني قول نعم أو لا، سبق وأن صرحت بما أريده، ولكن مرة أخرى لا أريد الحديث عن تعاقدي الآن كون الوضع حساسا".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news