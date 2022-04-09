الامارات | رونالدو ينفعل ويحطم هاتف طفل صغير بعد الخسارة من إيفرتون (صور وفيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ينفعل ويحطم هاتف طفل صغير بعد الخسارة من إيفرتون (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمنت لقطة مثيرة للجدل للدولي البرتغالي ونجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الفريق اليوم أمام مضيفه إيفرتون أحد فرق القاع في الدوري الإنجليزي الممتاز بنتيجة هدف لصفر.

وذكرت قناة "سكاي سبورت" أن رونالدو بدا وأنه تورط في تحطيم هاتف نقال لأحد مشجعي إيفرتون حين كان خارجا من المباراة برفقة زملائه إلى غرف الملابس على إثر الهزيمة.

وقالت القناة إن صور فيديو متداولة وشهادات لمشجعين تؤكد قيام رونالدو بالإمساك بهاتف أحد المشجعين وتحطيمه بالأرض. وذكرت أن نادي مان يونايتد يبحث في الأمر لمعرفة تفاصيل القضية. وفي جانب آخر، كشفت إحدى المشجعات وتدعى "سارة كيلي" في شهادتها على الواقعة أن رونالدو بدا مستاء للغاية، وحين كان خارجا انتزع هاتف أحد المشجعين الصغار وقالت إنه يدعى "جايك"، حيث كان يلتقط له فيديو، وهو يغادر الملعب فقام بتحطيمه، قائلة إنها مصدومة لردة الفعل الغير متوقعة من رونالدو، خاصة تجاه طفل صغير بحسب تعبيرها. وأشارت إلى أن الشرطة تحقق في الأمر واستمعت لها، لكنها لم توضح علاقتها بالطفل إن كان إبنها أم لا.

ولن يكون رونالدو بمنأى من العقوبة سواء من ناديه أو من لجنة الانضباط في الاتحاد الإنجليزي في حال ثبت قيامه بتحطيم هاتف مشجع، وقد لا يقتصر الامر على العقوبة، بل ويمتد للإيقاف لعدد من المباريات، وذلك بالنظر إلى حوادث مماثلة شهدتها الملاعب الإنجليزية في فترة سابقة.

ولم يهنأ مان يونايتد بأي فوز في المباريات الخمس الأخيرة، وعاش رونالدو وزملاءه يوما سيئا، حيث استعصى عليهم مرمى إيفرتون، بينما جاء هدف الفوز للأخير من خطأ فادح تسبب فيه مدافع مان يونايتد ماغواير الذي اصطدمت به تسديدة انتوني غوردون في الدقيقة 27 لتسكن الشباك وتعلن عن الهزيمة الثامنة للشياطين هذا الموسم.

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