الامارات | بسبب هذه الصورة .. كريستيانو رونالدو يهاجم الجماهير دفاعاً عن ابنه !

شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب هذه الصورة .. كريستيانو رونالدو يهاجم الجماهير دفاعاً عن ابنه ! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجماهير، مدافعاً عن ابنه كريستيانو جونيور، بسبب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهر جونيور برفقة جدته، والدة أسطورة البرتغال رونالدو، في صورة على تطبيق إنستغرام، في لقطة عائلية لطيفة في ظاهرها، أثارت جدلا بسبب تفصيلة صغيرة.

وظهر جونيور مرتديا سترة رياضية من شركة "نايكي" الأميركية، التي يمثلها رونالدو، وجوارب وحذاء من شركة أديداس، المنافس الأول لنايكي.

وهاجم العديد من المعجبين، ابن رونالدو، بسبب ارتدائه منتجات شركة أديداس، المنافس الأول لنايكي، التي تدفع الملايين سنويا لرونالدو، وتعتبره الوجه الرياضي الأول لها.

واعتبر البعض أن ما فعله جونيور "إهمال" لأنه لم يلتزم بارتداء منتجات نايكي خلال ظهوره العام.

وهاجم رونالدو المعجبين خلال التعليقات، وكتب: "هو (جونيور) يرتدي ما يريد وليس ما تريدون".

وفي 2016، وقع رونالدو عقدا ضخما مع نايكي، لمدة 10 أعوام، لتمثيل الشركة، مقابل أكثر من 190 مليون دولار.

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