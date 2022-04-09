تقارير إنجليزية تكشف راتب محمد صلاح الجديد مع ليفربول.. وحقيقة مفاوضات برشلونة وباريس سان جيرمان

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية عن الراتب السنوى الذي سيحصل عليه النجم المصري محمد صلاح والمحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، حال تجديد تعاقده مع الريدز خلال الفترة المقبلة، حيث ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بصيف 2023.

وأكد موقع "BeSoccer" أن محمد صلاح سيحصل على 20 مليون إسترليني، ما يعادل 23.2 مليون يورو سنوياً، وفقاً للعقد الجديد الذي سيتم توقيعه مع ليفربول الإنجليزي.

وأضاف الموقع، فى ظل اقتراب اللاعب المصري من تجديد تعاقده مع الريدز، رغم العديد من الأندية الأوروبية التي ترغب فى ضمه، وفقا لما أشارت بعض التقارير العالمية إليه، حيث قالت إن برشلونة الإسباني وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي يرغبان فى ضم اللاعب المصري.

وأوضح الموقع أن محمد صلاح، رغم رفضه الحديث عن تجديد تعاقده مع ليفربول في حوار أجراه مع شبكة سكاي سبورتس مؤخرا، فإن اللاعب المصري بالفعل بات قريباً للغاية من تجديد تعاقده مع ليفربول الإنجليزي.

وأكد الموقع أن ليفربول يثق فى أن صلاح سوف يجدد تعاقده مع النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة ولكن عقب انتهاء جولات الحسم في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يشهد منافسة قوية بين ليفربول ومانشستر سيتي.

ويقود النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول المهاجم فريقه أمام مانشستر سيتي فى قمة مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي على ملعب الاتحاد غدا، الأحد، فى المواجهة المرتقبة بين المتصدر والوصيف.

ويتفوق مانشستر سيتي، فى القيمة التسويقية على فريق ليفربول حيث تبلغ قيمة السيتي، بحسب ترانسفير ماركت، حوالى 959.5 مليون يورو، بفارق 59.5 مليون يورو عن ليفربول الذى تصل قيمته إلى 900 مليون يورو.

ويتصدر الدولى المصري محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين حيث يصل سعر مهاجم ليفربول إلى 100 مليون يورو، ويأتى خلفه ثنائى السيتي فيل فودين ، وكيفين دى بروين حيث يصل سعر كل منهما إلى 90 مليون يورو.