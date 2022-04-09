شكرا لقرائتكم خبر عن 12 يوما تحسم مصير بدر بانون مع الأهلى بسبب مضاعفات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبى للنادى الأهلى، بقيادة أحمد أبو عبلة، خضوع النجم المغربى بدر بانون مدافع الفريق لفحوصات طبية جديدة لحسم القرار النهائى بشأن عودته للملاعب، وذلك فى غضون الـ 12 يوماً القادمة، وهى نهاية المدة التى أعلن المارد الأحمر غياب اللاعب فيها، حيث أعلن الأهلى فى 7 مارس الماضى غياب بدر بانون عن الملاعب 45 يوماً بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

ويخضع بدر بانون لفحص طبي جديد خلال الأيام المقبلة، لتقييم حالته من جديد، وذلك فى ‏ضوء المتابعة الطبية لحالة اللاعب، وعقب نهاية مدة الشهر والنصف سيعلن الأهلى القرار النهائى بشأن اللاعب بعد الاطلاع على نتائج الأشعة والتحاليل الخاصة به سواء بعودته تدريجياً للملاعب أو استمرار فترة تأهيله.

وابتعد بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي منذ إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب المغرب في أمم أفريقيا، ليعاني من توابع إصابته بالفيروس، حيث يخضع اللاعب في الفترة الأخيرة لفحوصات طبية على القلب والرئتين للإطمئنان عليه بشكل كامل قبل عودته إلى الملاعب.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً على قلوب الأهلاوية، ليس في قدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروي الذى يتمتع به في قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.