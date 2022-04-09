شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى لا يعرف الخسارة أمام أجانب الدورى قبل الصدام التاسع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ضيفاً ثقيلاً على المصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويواجه موسيمانى الليلة نظيره التونسى معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى فى مواجهة أجنبية من مقعد المدير الفنى، وسبق لموسيمانى خوض 8 مباريات ضد المدربين الأجانب بالدوري المصرى، حقق الفوز فى 3 لقاءات منها وتعادل فى 5 ولم يخسر.

وخاض موسيمانى 3 مباريات ضد الزمالك فى وجود الفرنسى باتريس كارتيرون فاز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، بينما لعب مباراة واحدة ضد الصربى يوفيتش مدرب الإسماعيلى السابق وحقق الفوز بهدفين دون رد.

بينما واجه موسيمانى الكرواتي تشاشيتش مدرب بيراميدز السابق وتعادل سلبياً، وهى نفس النتيجة التى حققها حينما واجه اليوناني بابا فاسيليو المدرب السابق لفريق وادي دجلة.

وواجه موسيمانى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز السابق، وتعادلا 0-0 كما تعادل المدرب الجنوب أفريقى مع اليوناني تاكيس جونياس مدرب بيراميدز السابق بهدفين لكل فريق.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.