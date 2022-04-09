شكرا لقرائتكم خبر عن محمود قاعود يقترب من قيادة هجوم البنك الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود قاعود مهاجم فريق البنك الأهلى من التواجد في التشكيل الأساسى للفريق بالمباراة القادمة أمام الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وكان يعانى محمود قاعود من الإصابة بكسر فى إصبع اليد وغاب على إثرها عن المباريات الماضية للبنك الأهلى، ويقوم اللاعب حالياً بالمرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلي لاستعادة اللياقة البدنية والفنية المطلوبة للمشاركة فى المباريات المقبلة.

ويستعد فريق البنك الأهلى لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث يلاقى الاتحاد السكندرى يوم 14 أبريل ضمن لقاءات الجولة الـ14 من عمر المسابقة والتى سوف تقام على استاد بتروسبورت.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 18 نقطة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر فى 5 مباريات.