شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتكرر سيناريو يد سبورتنج مع طائرة سيدات الأهلى فى الدورى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطمح فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج فى تكرار إنجاز فريق رجال اليد، الذى حقق لقب كأس مصر على حساب الزمالك بنتيجة 33 / 30، ولكن هذه المرة فى نهائى دورى سيدات الطائرة أمام الأهلى الذى يقام بنظام البلاى أوف.

فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى سبورتنج يمتلك قاعدة قوية من اللاعبات وجهازا فنيا مخضرما بقيادة أحمد فتحى مدرب منتخب مصر السابق.

وتشهد المنافسة على المركزين الأول والثانى منافسة اليوم بين الأهلى وسبورتنج بدءا من اليوم على صالة برج العرب، بينما يتنافس على المركزين الثالث والرابع الصيد مع وادى دجلة، فيما تقام الجولة الثانية من البلاى أوف فى اليوم الثانى.

ويحصد اللقب الفريق الفائز بمباراتين، وفى حال فوز كل فريق بمباراة تقام مباراة فاصلة الاثنين.

وتوج مؤخرا فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022 بالفوز على الصيد بنتيجة 3/1 فى ثاني مواجهات بلاى أوف الدون النهائى.

وفاز الأهلى على نظيره الصيد بنتيجة 3/0، فى إطار أولى جولات بلاى أوف الدور النهائى من كأس مصر للموسم المحلى 2021/2022، حيث يحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول والثانى على اللقب.