شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تراجع أيمن أشرف عن الاعتزال بعد حادث أليم وصنع المجد مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أيمن أشرف، مدافع النادى الأهلى ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ31 اليوم السبت فهو من مواليد 9 أبريل 1991، بدأ مسيرته الكروية مع النادي الأهلي، فهو أحد ناشئ الفريق، وتعرض اللاعب لمحنة كبيرة كادت تنهى رحلته مع الساحرة المستديرة مبكراً.

ويظل 16 سبتمبر 2016 محفوراً فى ذاكرة أيمن أشرف، حيث كانت والدته برفقة شقيقته فى الإسكندرية لزيارة أيمن، لكن القدر شاء أن يتعرضا لحادث أدى إلى وفاتهما، كانت تلك الليلة بالنسبة لأيمن أشرف كالكابوس، حيث تذكرها بعد مرور سنتين وكتب على صفحته على تويتر، "منذ سنتين رحل أغلى اثنين عندى، أحاول أن أنسى كى أعرف كيف أعيش، لكن كل يوم يحصل أمر يذكرنى بهما، كنت أفضل فقدان الذاكرة لكن للأسف أتذكر كل التفاصيل، فلم أعد أحس بأى ألم، ما دام لا يوجد ألم أكثر من هذا."

"كلمات أيمن أشرف إن دلت على شيء فإنما تدل على حزنه العميق فى تلك الفترة، ولم يضاه ذلك الحزن مصيبته فى 2015 لما أصيب بالرباط الصليبى لما كان على أعتاب المنتخب المصرى فى زمن المدرب شوقى غريب، وغاب طويلاً عن الملاعب، لتتوالى المصائب على أيمن أشرف، لكنه مع مرور الوقت عرف كيف يلملم جراحه ويعود للحياة الطبيعية ويطوى صفحة حزينة قد تبقى فى ذاكرته لكنها لم تؤثر على مشواره الكروى رغم أنه فى بداية الصدمة فكر فى اعتزال الساحرة المستديرة والانزواء بعيداً.

ولكن أيمن أشرف عاد واختار الصمود وفتح صفحة جديدة فى حياته هى التحاقه بالقلعة الحمراء، وبدأ يستعيد مستواه شيئاً فشيئاً وعرف كيف يضمن مكانة أساسية رغب صعوبة المأمورية في دفاع الاهلى والفراعنة.