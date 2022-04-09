شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلي مع صافرة محمود عاشور قبل مواجهة المصرى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة. وأسندت لجنة الحكام مباراة المصري والأهلي إلى الحكم محمود عاشور، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي وصبحي العمراوي، ومحمد الحنفي حكم فيديو ومحمود ناجي مساعد حكم فيديو.

وأدار محمود عاشور ثلاث مباريات للأهلى الموسم الماضى، الأولى أمام إنبي في الدور الأول، وفاز وقتها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، أحرزها حسين الشحات ومحمد شريف وعمرو السولية، بينما سجل رامي صبري هدف الفريق البترولي الوحيد من ركلة جزاء.

كما أدار عاشور مباراة الأهلى والمقاصة فى الدور الثاني، حيث فاز الفريق الأحمر عن طريق محمد شريف "هاتريك" ومحمد مجدى أفشة هدف، بينما سجل أحمد مودي هدف المقاصة الوحيد من ركلة جزاء.

كما أدار عاشور مباراة الأهلى وإنبى بالدور الثانى أيضاً وفاز المارد الأحمر بهدفين دون رد سجلهما والتر بواليا ومجدى أفشة.

وأدار محمود عاشور مباراة واحدة للأهلى هذا الموسم وكانت أمام البنك الأهلى وفاز المارد الأحمر بهدف دون رد سجله محمد شريف بالجولة الثانية للمسابقة.

إجمالا.. أدار محمود عاشور 28 مباراة للأهلى بواقع 26 مباراة فى الدورى ومباراتين بالكأس، حقق المارد الأحمر الفوز فى 25 مباراة، وتعادل فى اثنتين، وخسر واحدة فقط.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.