شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك باستقالته من منصبه خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس الإدارة اليوم.

وكان مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، قد دعا المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود، نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.