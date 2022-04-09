شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. طارق العشرى: بحب ميكى ماوس وتوم آند جيرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.
نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون"، ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.
نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو طارق العشرى مدرب فريق طلائع الجيش.
الشخصية الكرتونية التى يتابعها طارق العشرى باستمرار هى ميكى ماوس، بالاضافة إلى توم آند جيرى، حيث كان يتابعهم وهو صغير.
وأضاف العشرى أن الصراع والمواقف الكوميدية بين توم آند يرى تجذب الجميع اليها .
ويُظهِر كارتون توم آند جيرى الصراع بين القط توم والفأر جيري، ويتناول موضوع الحلقات محاولة توم بالإمساك بجيري كي يأكله لكن جيري يهرب دائماً ويراوغه ويقوم باستفزازه ويقع توم دائماً في مآزق ويصطدم أحياناً بمنزل الكلب سبايك أو يقوم بكسر أثاث المنزل.