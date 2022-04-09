شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. طارق العشرى: بحب ميكى ماوس وتوم آند جيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما سخرية وهمية من خيال المؤلف، ولكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون"، ليكشف النجوم عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو طارق العشرى مدرب فريق طلائع الجيش.