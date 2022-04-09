مصدر بالأهلي لمصراوي: ملعب السلام يستضيف مباراة الرجاء في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

تلقي النادي الأهلي موافقة رسمية علي إقامة مباراة الفريق الأول لكرة القدم مع الرجاء البيضاوي المغربي بملعبه الأهلي We السلام .

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي إن الجهات المسؤولة وافقت علي إقامة مباراة الأحمر والرجاء بملعب الأهلي we السلام السبت المقبل.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء المغربي، يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي ينتظر الموقف النهائي بالنسبة لعدد الجماهير والذي ربما يكون 10 الأف متفرج بينما يحاول مسئولي القلعة الحمراء وخاصة الثلاثي محمود الخطيب رئيس النادي ونائبه العامري فاروق والمهندس خالد مرتجي إجراء مزيد من الإتصالات لزيادة العدد إلى 15 ألف متفرج.