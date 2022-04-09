"لونها فضي".. اتحاد اليد لمصراوي: لم نجد عجزًا في ميداليات اللاعبين.. وما حدث من هدهود طبيعي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة: محمد سامي:

أكد نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، أن حصول مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك على ميدالية، خلال حفل تسليم جوائز نهائي كأس مصر لكرة اليد، يعد أمرًا طبيعيًا.

وأشار خشبة في تصريحات عبر بث مباشر الخليج 365 بموقع فيسبوك، إلى أن اتحاد كرة اليد لم يخصص ميدالية لهدهود بعينه، لافتًا إلى أنه حصل على واحدة فضية من أجل تسليمها لأحد اللاعبين غير المتواجدين.

وقال خشبة: "الميدالية التي حصل عليها مصطفى هدهود نائب رئيس الزمالك هي ميدالية فضية، وهي خاصة بنادي الزمالك وقد يكون أخذها من أجل تسليمها لأحد اللاعبين الغير متواجدين أثناء تسليم الميداليات".

وأكمل: "هو أمر طبيعي حدوثه في تلك المناسبات، لكن اتحاد كرة اليد لم يمنح نائب رئيس الزمالك ميدالية بشكل خاص".

وأردف: "الميداليات لم تشهد أي نقص في عددها مقارنة باللاعبين، حيث تسلم كل لاعبي المراكز الثلاث ميدالياتهم الخاصة بمراكزهم، والأجهزة الفنية كذلك".

واختتم: "أيضاً الجوائز الفردية للجان المسابقات والحكام فالجميع تسلم ميدالياته الخاصة خلال مراسم التتويج".