بايرن ميونخ يحقق انتصارًا صعبًا على أوجسبورج في الدوري الألماني

محمد اسماعيل - القاهرة - د.ب.أ

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريق بايرن ميونخ لفوز صعب على أوجسبورج 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب فولفسبورج على أرمينيا بيليفيلد 4 / صفر وكولون على ماينز 3 / 2 وبوروسيا مونشنجلادباخ على مضيفه جريتر فورت 2 / صفر.

وظل التعادل السلبي قائما بين بايرن ميونخ وأوجسبورج لأكثر من 80 دقيقة ثم نجح ليفاندوفسكي في إحراز هدف الفوز للفريق البافاري من ضربة جزاء.

ورفع بايرن ميونخ رصيده بذلك إلى 69 نقطة في الصدارة بفارق تسع نقاط أمام بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي كان قد افتتح منافسات المرحلة بالفوز على شتوتجارت 2 / صفر أمس الجمعة، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.