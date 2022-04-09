بمشاركة قصيرة لكوكا.. قونيا سبور يتلقى الهزيمة أمام تشايكور ريزا في الدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تلقى قونيا سبور التركي المحترف في صفوفه أحمد حسن كوكا، الهزيمة أمام تشايكور ريزا سبور 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري التركي.

افتتح التهديف زيمر بيتيكي لاعب قونيا سبور في الدقيقة 26، وعادل النتيجة يانيك بولاسي لاعب تشايكور ريزا سبور في الدقيقة 43 قبل نهاية الشوط الأول، وجاء هدف الفوز عن جويل بوهيانبالو في الدقيقة 77.

وشارك أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف قونيا سبور كبديل في الدقيقة 76 على حساب أوجولكان أولجون.

وشهدت المباراة حالتين طرد لفريق قونيا سبور، الأولى لأميلتون مينيرفينو دا سيلفا في الدقيقة 69 لحصوله على الإنذار الثاني، وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة تلقى عمار رحمانوفيتش كارت أحمر مباشر.

وارتفع رصيد تشايكور ريزا سبور للنقطة الـ27 في المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، فيما تجمد رصيد قونيا سبور عند النقطة 59 في المركز الثاني.