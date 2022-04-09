شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى لا يعرف طريق الفوز على موسيمانى قبل مواجهة الأهلى والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مباراة صعبة اليوم، السبت، حينما يحل ضيفاً ثقيلًا على المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتعد مباراة الليلة هى الصدام الثالث بين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى والتونسى معين الشعبانى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، حيث التقى المدربان مرتين قبل لقاء اليوم، وكان ذلك العام الماضي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حين كان الشعباني مدربا للترجي التونسي، ونجح موسيماني فى الفوز ذهابا 1-0 فى رادس، ثم في الإياب أيضا فى القاهرة بنتيجة 3-0.

ويدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الابطال الافريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في دور الثمانية ، وعلى نفس الوتيرة تأهل المصرى البورسعيدى لربع نهائي بطولة الكونفدرالية وضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8 ، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.