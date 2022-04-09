شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطمئن على محمد عادل بعد نقله للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم على الاطمئنان على لاعبه محمد عادل بعد تعرضه لهبوط ونقله للمستشفى، وأكد اللاعب لجهاز الإسماعيلى تحسن حالته الصحية بعد وضعه على الملاحظة الطبية.

من جهته قال الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، إن محمد عادل تعرض لهبوط متأثرا بالصيام خلال شهر رمضان المبارك، موضحا أنه تم نقل اللاعب للمستشفى وإجراء بعض الفحوصات التى أثبتت خلوه من أية إصابات وحاجته لراحة قصيرة.

وأضاف طبيب الإسماعيلى، فضلنا إراحة اللاعب من التدريبات وحصوله على راحة إضافية لحين اكتمال جاهزيته قبيل العودة للتدريبات الجماعية.

يذكر أن الإسماعيلي كان يستعد لاستنئاف منافسات مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة المصري البورسعيدي علي ملعب برج العرب بالإسكندرية قبل أن يتم تأجيلها لموعد يحدد لاحقا في ظل تأهل الأخير للدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.