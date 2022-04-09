شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يكشف ادعاءات إنچي غنام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، أن الجهاز الفني رفض أكثر من مرة الرد على الادعاءات الباطلة التي روجتها إنچي غنام التى تم اختبارها فى المعسكر السابق لمنتخب النسائية.

وأضاف كمال أن إنچي غنام لم يتم طردها من المعسكر، كما روجت في وسائل الإعلام، وإنما تركت المعسكر دون إخطار للجهاز الفني أو الإدارى، فى تجاوز غير مقبول بالمرة، ويضر بانضباط المعسكر والمنتخب، وهو ما لا يمكن قبوله.

أما على الصعيد الفني، فأكد كمال أن إنچي غنام تم تقييمها خلال المعسكر من قبل مدرب حراس المرمى بموجب تقرير فني شامل، وجاءت فى الترتيب الأخير بين الاختيارات المتاحة بسبب ضعف مستواها مقارنة بزميلاتها، بالإضافة إلى أن التقرير الطبي للاعبة أثبت إصابتها بتمزق فى أربطة الكاحل الأيسر قبل انضمامها للمعسكر، وهى إصابة لم يتم علاجها من قبل ناديها وتفاقمت لديها وتمنعها من تقديم أداء مرضٍ.

واختتم كمال تصريحاته بأن خروج أى لاعبة لوسائل الإعلام لتشويه سمعة منتخب بلدها أمر غير مقبول بالمرة، وناشد وسائل الإعلام تحرى الدقة قبل الترويج لادعاءات باطلة.