وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب ومركز شباب عرب الحصن

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القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية لمركزي شباب الهايكستب وعرب الحصن، ضمن الجولة التفقدية التي يقوم بها، ويرافقه الأستاذ سيد حزين وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

بدأ وزير الشباب والرياضة بتفقد مركز شباب الهايكستب، حيث تابع صبحي عملية الانتهاء من انشاء حمام سباحة نصف أولمبي، ملعب كرة سلة وملعب كرة يد.

كما تفقد وزير الرياضة ايضا السور الذي تم انشاؤه لمركز الشباب بطول ٤١٠ متر، وذلك لحماية مرتادي المركز.

وتوجه وزير الشباب والرياضة إلي مركز شباب عرب الحصن، حيث تابع صبحي الاجراءات التي ستتم في مركز الشباب من عملية تطوير شاملة للمركز والتي تتضمن "تطوير ورفع كفاءة لكل من: ملعب كرة القدم القانوني، الملعب المتعدد، صالة المنازلات، وإنشاء حمام سباحة بمركز الشباب".

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ان الدولة المصرية وخاصة وزارة الشباب والرياضة تسعي إلي النهوض بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وتطويرها بما يتوائم مع تطورات العصر الحديث، حيث اصبحت مراكز الشباب في الآونة الآخيرة مراكز خدمة اجتماعية تقدم العديد من الخدمات الهامة ليست الرياضية فقط ولكنها تعمل الي توفير كل السبل لتعليم الشباب وتثقيفهم بمختلف الامور مثل اندية العلوم وبرامج وانشطة تعليمية عديدة اصبحت تقدمها مراكز الشباب والتي ساعدت بنسبة كبيرة على زيادة الاقبال لما لمسه المواطن المصري من تطور ونهضة في خلال رؤية حكيمة للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (1)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (2)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (3)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (4)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (5)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (6)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (7)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (8)



وزير الشباب والرياضة يتفقد مركز شباب الهايكستب (9)