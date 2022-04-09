شكرا لقرائتكم خبر عن 10 غيابات تحاصر الأهلي قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مباراة صعبة اليوم، السبت، حينما يحل ضيفاً ثقيلًا على المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة 10 لاعبين هم: حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر، ومحمود وحيد، ومحمد هانى ورامى ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن للإصابة، فيما يغيب وليد سليمان لأسباب فنية، وشهدت القائمة ضم الثلاثى الصاعد زياد طارق ومحمد فخرى ومحمد أشرف بكرى.

وضمت قائمة الفريق 21 لاعبا وجاءت على النحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ويدخل الأهلي مباراة المصري الليلة متصدرا قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت مساء الاربعاء الماضي على استاد الأهلي والسلام.‏