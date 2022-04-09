شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. محمد عمارة: "كشرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع محمد عمارة نجم الأهلى السابق والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه سيتناول اليوم "كشرى".

ويتناول عمارة إفطار رمضان بصحبة أسرته، حيث يفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقاؤه وأسرته. كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أن لديه طقوسا وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.

فيما يحرص عمارة فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية.