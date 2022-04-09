شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمصرى أمام الأهلي.. عمرو مرعى وجريندو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الأهلى مكونا من:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود. خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، هيثم لعيوني، ياسر حمد، كريم العراقي. خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى. وأمامهما: حسن على، الياس الجلاصي، جريندو. خط الهجوم: عمرو مرعي.