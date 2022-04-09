شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للمصرى أمام الأهلي.. عمرو مرعى وجريندو فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.
ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام الأهلى مكونا من:
في حراسة المرمى: أحمد مسعود.
خط الدفاع: أحمد شديد قناوي، هيثم لعيوني، ياسر حمد، كريم العراقي.
خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى.
وأمامهما: حسن على، الياس الجلاصي، جريندو.
خط الهجوم: عمرو مرعي.
من جهته طالب معين الشعبانى، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، لاعبيه بإلحاق الهزيمة الأولى للأهلى هذا الموسم وخطف النقاط الثلاث، مشدداً على ثقته الكبيرة فى قدراتهم وإمكانياتهم، ويبحث الشعبانى عن استعادة ذكريات التألق أمام الأهلى وذلك عندما كان على رأس الإدارة الفنية لفريق الترجى التونسي، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب الهزيمة من الأهلى ويلتحق بالمصري ويواجه المارد الأحمر محلياً لأول مرة الليلة.
وفى مقعد المدير الفنى واجه الشعبانى النادى الأهلى فى 4 مناسبات فاز في لقاء واحد وخسر 3 مباريات.
ويدخل المصرى مباراة الاهلى بمعنويات مرتفعة بعدما حجز موقعاً في دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية ليضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى منتصف الشهر الجارى.
ويغيب عن المصرى أمام الاهلى الليلة كل من محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج بسبب الإصابة.