شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فى الإسماعيلى لمناقشة برنامج الإعداد بعد تأجيل مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم اجتماعاً اليوم، السبت، لمناقشة برنامج إعداد الدراويش لمواجهة إيسترن كومبانى المقرر لها 18 أبريل الجارى بالجولة 15 للدوري بعد تأجيل مباراة المصرى البورسعيدى.

وقررت لجنة المسابقات لرابطة الأندية المحترفة تأجيل مواجهة الإسماعيلي ضد المصري البورسعيدي إلى ما بعد مباريات دور ربع نهائي البطولات الأفريقية.

وكانت المباراة ستنطلق الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الـ 14 بمسابقة الدوري الممتاز قبل أن يتم تأجيلها لموعد سيحدد لاحقا.

ومن المعروف أن النادي البورسعيدي سيواجه فريق نهضة البركان المغربي في ربع نهائي كأس الكونفدرالية بعد أن حل وصيفا عن مجموعته خلفا لمازيمبي الكونغولي.

وكان الدراويش قد استأنف تدريباته الجماعية مساء أمس الجمعه علي ملعبه الرئيسي بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعه.