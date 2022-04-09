شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصرى.. أفشة وتاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى البورسعيدى مكونا من:

حراسة المرمى : محمد الشناوى

في خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم ، علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، مجدى أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، محمد شريف

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8.

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.