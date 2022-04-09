7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 9 أبريل 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و وأبرزها، طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق، مرتضى منصور يدعو مجلس الزمالك لجلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن نائب رئيس النادى .

مرتضى منصور يدعو مجلس الزمالك لجلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن نائب رئيس النادى

دعا مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لاتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود، نائب رئيس النادى، أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب انتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر فى كرة اليد.

طبيب الأهلى يزف بشرى سعيدة للجهاز الفنى بشأن أكرم توفيق

زف الدكتور محمد وفائى، أخصائى العلاج الطبيعى بالنادى الاهلى، والذى سافر إلى قطر برفقة عمار حمدى لاعب الفريق لبدء برنامجه التأهيلى للتعافى من الرباط الصليبى هناك، بشرى سعيدة للجهاز الطبى والفنى بالقلعة الحمراء بشأن أكرم توفيق نجم الفريق.

أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى أن الحديث عن الصفقات والتدعيمات الصيفية سابق لأوانه، وأن طلب عماد النحاس المدير الفنى للفريق الكروي الأول التعاقد مع رامى ربيعة لاعب الأهلي، بالإضافة إلى 4 لاعبين من قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لم يحدث من قريب أو بعيد وكلها شائعات لضرب استقرار الفريق فى هذه المرحله الحرجة.

وصل المحترف البرازيلي تياجو جاتيبونى، المنضم حديثاً لصفوف الاتحاد السكندرى، استعداداً للمشاركة مع ناديه فى نهائي بطولة الدورى الممتاز أمام نادى الزمالك" Best of 3 " المقرر إقامته يومى السبت والأحد 16 و17 إبريل الجارى على صالة نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويُقام لقاء فاصل فى حال فوز كل فريق بمباراة يوم الاثنين 18 إبريل على نفس الصالة.

عاد أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لقائمة مواجهة مصر المقاصة فى المباراة التى تجمعهما فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى.

مدرب سلة الزمالك: ما نتعرض له فى شهر رمضان لم يشهده فريق آخر.. فيديو تحدث الأمريكي ويليام فوجيت، المدير الفني لفريق كرة السلة بنادى الزمالك، عن مشاركة الفريق فى بطولة BAL والتي تنطلق مساء اليوم السبت. ويستهل الزمالك، ممثل مصر وحامل لقب البطولة، مشواره فى أفريقيا بمواجهة كوبرا سبورت بطل جنوب السودان والمحدد إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم السبت.

بسبب عشق الأكل.. خطة أهلاوية لتحصين عمار حمدى قبل العودة للملاعب

وضع الطاقم الطبى المشرف على تأهيل عمار حمدى نجم الاهلى فى قطر برنامجا غذائيا للاعب لتجنب زيادة الوزن خلال فترة ابتعاده عن الملاعب بسبب جراحة الرباط الصليبى. وتلقى عمار حمدى طعنة الرباط الصليبى تبعده عن الملاعب تسعة أشهر كاملة بحالة من البكاء الهستيرى، لاسيما أن اللاعب كان يستعد لتثبيت أقدامه فى تشكيل الأهلى واستغلال الغيابات العديدة فى صفوف فريقه لاعتماد أوراقه لاعباً متألقاً بالرداء الأحمر.