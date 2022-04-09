شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. أحمد غانم سلطان: بحب شخصية فطوطة بسبب حبى لسمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب

ونجم اليوم فى نوستاليجا النجوم هو أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق.

قال أحمد غانم سلطان نجم الزمالك السابق، إن شخصية فطوطة هى الأقرب إلى قلبه بين الشخصيات الرمضانية التى كانت يتابعها فى الصغر، موضحا أن حبه لفطوطة يرجع لحبه لشخصية الفنان الراحل سمير غانم.

شخصية فطوطة عبارة عن قزم يرتدى بدلة خضراء وحذاء أصفر كبير، وله شعر كثيف، يقدم فوازير بصورة يومية فى شهر رمضان خلال السنوات الماضية.