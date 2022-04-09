شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم، ضيفاً على مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى، حيث يدخل الزمالك مباراة اليوم محملا بروح معنوية مرتفعة عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة الـ11 بالدورى والتي أقيمت الأربعاء الماضي.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثانى مبكرا منذ بداية الدورى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. حمزة المثلوثى - محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمد عبد الشافى

فى الوسط.. طارق حامد - محمد أشرف روقا - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما.

فى الهجوم.. عمر السعيد.