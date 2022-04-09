شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على المصري بـ24 مليون يورو فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى مباراة صعبة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، حينما يحل ضيفاً ثقيلًا على نظيره المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 31.85 مليون يورو، بينما القيمة التسويقية للمصرى البورسعيدى 7.20 مليون يورو.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً على الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله ميكيسونى في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما شهد آخر ظهور للمصرى البورسعيدى بالدوري خسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد بالجولة 12 للمسابقة.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.