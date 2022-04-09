شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيماني مع مهاجم الأهلي قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع محمد شريف مهاجم الفريق بمعسكر المارد الأحمر ببرج العرب قبل مواجهة المصرى الليلة فى الدوري. وتحدث موسيماني مع شريف عن مستواه وحالة عدم التوفيق التى يعاني منها الفترة الماضية، والتى جعلته لا يسجل منذ فترة.

وطالب موسيماني محمد شريف بالتركيز فى المباريات المقبلة واستغلال الفرص التى تُتاح له، وعدم التركيز مع السويشيال ميديا ووسائل الإعلام التى تنتقد مستواه الفترة الأخيرة.

ويدخل الأهلي مباراة المصري فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ببرج العرب في الجولة الـ13 لبطولة الدوري المصري، وهو يتصدر قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز.

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 21 لاعباً لقائمة الأهلي في مباراة الليلة ، وتضم كلاً من : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.