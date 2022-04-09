شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والمصري الليلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور الأهلي مباراة الليلة أمام المصري البورسعيدى، والتى يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز بحثاً عن مواصلة الانتصارات المحلية لاستعادة درع الدورى.

فى السطور التالية نستعرض أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة وإلى التفاصيل:

س: ما هو موعد وملعب مباراة الليلة؟

ج: يلتقي الأهلي مع المصري فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ13 لبطولة الدوري الممتاز.

س: ما هي قائمة الأهلي لمباراة المصري الليلة؟

ج: تضم قائمة الأهلي لمباراة الليلة 21 لاعباً هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

س: ماذا عن غيابات الأهلي أمام المصري الليلة؟

ج: استبعد بيتسو موسيمانى نحو 10 لاعبين من القائمة، وهم: حمدى فتحى وطاهر محمد طاهر، ومحمود وحيد، ومحمد هانى ورامى ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن للإصابة، فيما يغيب وليد سليمان لأسباب فنية.

س: من هو حكم مباراة الليلة؟

ج: أسندت لجنة الحكام بإتحاد الكرة إدارة مباراة الأهلي والمصري للحكم محمود عاشور، ويعاونه كل من يوسف البساطي ومحمد محمود لطفي، وحكم رابع صبحي العمراوي ، وفي غرفة الفار، سيكون محمد الحنفي حكم فيديو ويعاونه محمود ناجي.

س: ما هو ترتيب الأهلي والمصري في جدول الدوري قبل مواجهة الليلة؟

ج: يعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.