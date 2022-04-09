شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتفوق على مصر المقاصة فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لخوض مباراة مهمة عندما يواجه مصر المقاصة فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بينما يأتي مصر المقاصة بالمركز قبل الأخير وجمع 9 نقاط حتى الآن.

وتبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.43 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة فريق مصر المقاصة 3.23 مليون يورو.

البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك استقر على الدفع بنفس تشكيل مباراة بيراميدز مع تبديل وحيد بمشاركة محمد عبد الغني بدلا من محمود الونش الذى تعرض للطرد في مباراة بيراميدز، كما يمكن مشاركة حازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي المصاب في حالة عدم اكتمال شفائه.

وفى المقابل، يدخل فريق المقاصة اختبارا قويا في أول مباراة بعد استئناف مسابقة الدوري عندما يلتقي الزمالك مساء اليوم، وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الفيومي لتحقيق نتيجة إيجابية، وتصحيح المسار من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.