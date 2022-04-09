غياب ثنائي الرجاء عن مران الفريق قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

غاب الثنائي الرجاء المغربي محمد الناهيري وعبد الجليل جبيرة عن مران الفريق أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

وكشف موقع البطولة المغربية عن غياب الثنائي الرجاء المغربي محمد الناهيري وعبد الجليل جبيرة عن مران الفريق فيما اكتفى أسامة سكحان بالجري، على أن ينضم إلى التدريبات الجماعية في الأيام القليلة القادمة.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء المغربي، يوم 16 إبريل الجاري، في المباراة التي ستجمع بينهما في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل يدرس مسؤولو الرجاء المغربي، السفر إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي بطائرة خاصة، لتفادي إرهاق اللاعبين.

وكشف موقع 360 المغربي أن مسؤولو الرجاء يسعون إلى السفر بطائرة خاصة لتفادي إرهاق اللاعبين، خصوصا أن مباراتي الذهاب والإياب لا يفصل بينهما سوى أسبوع واحد.

وحدد الرجاء المغربي يوم اللأربعاء 13 أبريل الجاري، موعدً لسفر بعثة الفريق إلى القاهرة، استعدادا لمواجهة الأهلي.

وأوقعت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا الأهلي والرجاء، وفاق سطيف الجزائري أمام الترجي التونسي، وشباب بلوزداد الجزائري أمام الوداد المغربيـ وبيترو أتلتيكو الأنجولي ضد صن داونز الجنوب أفريقي.